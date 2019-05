Der Bayerische Lehrerverband reagiert bestürzt. Archivbild

Während des Unterrichts hat in einer Schule im bayerischen Weiden eine Mutter die Lehrerin ihres 12-jährigen Sohnes beschimpft und geschubst. Ein Mann, der die Mutter begleitete, ohrfeigte laut Polizei die Pädagogin. Diese erlitt leichte Verletzungen. Zudem zeigte die Mutter die Lehrerin an.



Der Junge hatte nach einer Ermahnung seine Mutter angerufen. Die kam laut Polizei "prompt in die Schule". Gegen die Mutter und ihren Begleiter wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.