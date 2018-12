Weihnachtssterne in San Fernando

Quelle: ZDF

An Weihnachten schmückt Arnel Flores nicht mit Lametta. Er geht in seine Werkstatt und zündet den Schweißbrenner an. Weihnachten soll strahlen, findet Flores. Und damit es das tut, braucht er 27 Kilometer Kabel und 10.000 Glühbirnen. Erst dann wird es ein richtiger parol, ein Weihnachtsstern, wie es ihn nur in San Fernando Pampanga, nördlich der philippinischen Hauptstadt Manila gibt. "Es macht mich glücklich, die parols zu machen", sagt Flores, "ohne sie wäre Weihnachten sehr traurig."