Dabei hat die Walnuss bei uns in Mitteleuropa ideale Wachstumsbedingungen. Als Ertragspflanze ist sie dennoch beinahe verschwunden: "Früher hatte fast jeder Hof tatsächlich einen Walnussbaum, weil das eine gute Nahrungsquelle ist und ein schönes Kleinklima gibt auf dem Hof. Aber so nach und nach wurde das halt unwichtiger. Man hat die Walnüsse im Supermarkt gekauft. Und dann wurden die alten Bäume umgehauen oder sind einfach gestorben, und junge wurden nicht nachgepflanzt. Man hat das einfach verpasst, da den Anschluss zu finden.", erklärt Böllersen, die Öko-Agrarmanagement studiert hat. Die ersten Nüsse aber werden ihre Bäumchen erst 2023 tragen. So lange will sie nicht warten, um durchzustarten.