Der traditionelle Gänsebraten gehört in Deutschland für viele Menschen zum Weihnachtsfest dazu.

Quelle: dpa

Pro: An Heiligabend gibt es in vielen Familien Kartoffelsalat mit Würstchen, am nächsten Tag dann Weihnachtsgans, Roastbeef oder Raclette. "Das, was war, soll wieder sein", erklärt Ritualexperte Michaels das Bedürfnis nach Wiederholung. Dazu bekenne sich der Mensch, weil es Sicherheit schaffe. "Das ist auch eine Sehnsucht gegenüber dem, was sich ständig verändert." Mittlerweile gebe es so viele alternative Gerichte: "Da halten viele am Gewohnten fest."



Kontra: Viele Klimaaktivisten ernähren sich fleischlos - nicht nur an Weihnachten. Denn die Nutztierhaltung trägt wesentlich zum Treibhauseffekt und damit zum Klimawandel bei, wie der Weltklimarat IPCC in einem Sonderbericht belegt. Dabei geht es um die Relation, sagt Clara Reemtsma von Fridays for Future. "Was bringt es, wenn ich an 364 Tagen im Jahr Fleisch esse und dann an Weihnachten darauf verzichte? Oder andersrum?" Die Bewegung fordert zu einem generellen Umdenken auf - auch in traditionellen Fragen. Dieser Tweet - den Reemtsma einen "spielerischen Hinweis" nennt - macht das deutlich: