An Weihnachten dürfen manche Häftlinge früher nach Hause. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Dank der in den meisten Bundesländern üblichen Weihnachtsamnestie haben wieder mehrere Hundert Häftlinge etwas früher das Gefängnis verlassen dürfen. Im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen wurden 631 Strafgefangene vorzeitig entlassen, wie es aus dem Justizministerium in Düsseldorf hieß.



Die Bundesländer entscheiden selbst darüber, ob Gefangenen einige Tage erlassen werden. In NRW etwa gilt die Regelung für Insassen, deren Haft bis zum 6. Januar gedauert hätte.