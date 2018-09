Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu Mut und Vertrauen auch in unsicheren Zeiten aufgerufen. Das sagte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache.



Nicht alles Unerwartete müsse einem das Fürchten lehren. Das gelte auch für Regierungsbildungen, die ungewohnt auf sich warten lassen. "Ich versichere Ihnen: Der Staat handelt nach den Regeln, die unsere Verfassung ausdrücklich vorsieht."