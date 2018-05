Weihnachtsansprache der Queen. Quelle: Sky News/PA Wire/dpa

Die britische Königin Elizabeth II. lobt in ihrer Weihnachtsansprache den starken Zusammenhalt der Menschen nach den Terroranschlägen in Manchester und London. Die Städte seien mit starkem Charakter dem Terrorismus begegnet.



Großbritannien war in diesem Jahr fünf Mal das Ziel von Terroranschlägen, davon vier Mal in der Hauptstadt. Außerdem dankte sie ihrem Mann Prinz Philip, für seine Unterstützung und seinem "einzigartigen Sinn für Humor". Er war im Sommer in Rente gegangenen ist.