Auch der Online-Handel will sich ein Stück vom weihnachtlichen Umsatzkuchen mit Tannenbäumen abschneiden. Der Vertriebsweg Internet habe in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung zugenommen, so Geismann zu heute.de. Eine aktuelle Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom bestätigt diesen Trend. Danach haben sechs Prozent der Bundesbürger ihren Weihnachtsbaum schon einmal online bestellt. Das entspricht immerhin rund 4,2 Millionen Käufern.