Jesus habe die Geschichte verändert, indem er sein Leben zur Gabe gemacht habe. "Warten auch wir nicht darauf, dass der Nächste rechtschaffen wird, um ihm Gutes zu tun, dass die Kirche vollkommen ist, um sie zu lieben", sagte der Papst. An dem Gottesdienst im Petersdom nahmen katholische Gläubige aus aller Welt und Mitglieder des Diplomatischen Korps teil. Gemeinsam mit Franziskus zelebrierten Kardinäle und Bischöfe der römischen Kurie. Es ist das siebte Weihnachtsfest des 83-Jährigen als Kirchenoberhaupt.



Franziskus sagte, Gott liebe den Menschen "im Guten wie im Schlechten, in der Gesundheit und der Krankheit, in Glück oder Traurigkeit". Während auf Erden alles der "Logik des Gebens um des Habens willen" zu folgen scheine, komme Gott ohne jede Gegenleistung zu den Menschen. "Wie oft denken wir, dass Gott gut ist, wenn wir gut sind, und dass er uns straft, wenn wir böse sind. So ist es nicht. In unseren Sünden fährt er fort, uns zu lieben. Seine Liebe ändert sich nicht, sie ist nicht nachtragend; sie ist treu, sie ist geduldig", sagte der Papst.