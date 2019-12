Papst Franziskus hat zum Frieden in der Welt aufgerufen.

Quelle: Reuters

Er forderte zudem einen besseren Schutz für Flüchtlinge. "Es gibt die Finsternis bei den wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Konflikten, doch das Licht Christi ist heller", so Franziskus.



Er forderte zudem einen besseren Schutz für Flüchtlinge. "Es gibt die Finsternis bei den wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Konflikten, doch das Licht Christi ist heller", so Franziskus. Anschließend spendete der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis).