Die Weihnachtsbriefmarke mit der Mainzer Chagall-Madonna.

Quelle: Buch- & Kunstverlag Maria Laach/Buch- & Kunstverlag Maria Laach/dpa

Die Post ehrt mit ihrer diesjährigen Weihnachtsbriefmarke den französischen Maler Marc Chagall (1887-1985). Eine Madonna in einem seiner Kirchenfenster in St. Stephan in Mainz ist das Motiv der Sondermarke. Die ersten Kirchenfenster des im russischen Zarenreich geborenen Künstlers Chagall wurden vor 40 Jahren in der Mainzer Kirche eingesetzt.



Die Briefmarke mit einem Portowert von 70 Cent kostet einen Euro - der Mehrbetrag ist für gemeinnützige Projekte der freien Wohlfahrtspflege bestimmt.