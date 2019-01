Das Weihnachtsquartal ist traditionell das wichtigste für Apple.

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Das vergangene Weihnachtsgeschäft ist für Apple deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Der iPhone-Konzern senkte die Umsatzprognose für die vergangenen drei Monate auf 84 Milliarden Dollar. Zuvor waren 89 bis 93 Milliarden erwartet worden.



Die Korrektur gehe vor allem auf die schlechteren iPhone-Verkäufe in China zurück, betonte Konzernchef Tim Cook. Aber auch in einigen entwickelten Märkten gab es nicht so viele iPhone-Verkäufe wie gedacht, erklärte Apple, ohne Länder zu nennen.