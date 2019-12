Statt auf die Autozustellung setzen Paket-Dienstleister auf die Etablierung von Packstationen, die an zentralen Plätzen stehen und an die Kunden ihre Waren schicken lassen können. Mit einer App oder einer Kundenkarte können die Kunden dann die Ware entnehmen, sobald sie Zeit haben. Bereits heute hat DHL über 4.000 solcher Paketstationen installiert, bis 2021 will der Konzern 3.000 zusätzliche Automaten aufstellen. Auch der Online-Versender Amazon investiert gerade massiv in ein Netz von unternehmenseigenen Packstationen.