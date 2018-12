Mitarbeiter von Amazon gehen auf die Straße.

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Nach Gewerkschaftsangaben hat in der Nacht ein Streik von Beschäftigten an zwei Standorten beim Händler Amazon begonnen. "Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen", sagte ein Verdi-Sprecher.



Die Gewerkschafter riefen Mitarbeiter in Leipzig auf, bis zum Heiligabend zu streiken. In Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend streiken. Sie wollen ihre Forderung unterstreichen, Arbeitsbedingungen tarifvertraglich zu regeln.