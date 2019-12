Bedford-Strohm (oben Mitte) in der JVA Neuburg.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Junge Strafgefangene haben an Heiligabend in Oberbayern einen Gottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm gefeiert. Die Weihnachtsgeschichte handele nicht von Menschen, die berühmt und reich waren, sagte Bedford-Strohm, sondern von armen Menschen ohne Perspektive.



In der JVA Neuburg an der Donau gab der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche den jungen Männern ermutigende Worte mit auf den Weg: Gottes Liebe sei bedingungslos. Man dürfe gewiss sein: "Ich darf immer wieder neu anfangen."