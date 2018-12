Der Erwerb von Losen war bis vor einigen Jahren nur an Verkaufsstellen in Spanien möglich. Mittlerweile kann man die Losscheine auch in Deutschland über das Internet kaufen. Dort erhält man aber oft keinen offiziellen Spielschein, sondern schließt eine Wette auf das Lotterieergebnis ab. So sollte in jedem Fall auf die Seriosität des Anbieters geachtet werden, da die Gewinnsumme bei einem Online-Kauf nicht direkt von der spanischen Lottogesellschaft, sondern vom Internetanbieter ausgezahlt wird. Wer seinen Sommerurlaub in Spanien verbringt, kann immer noch den traditionellen Weg wählen und die Lose an den dortigen Verkaufsstellen erwerben. Der Verkauf startet bereits Ende Juli. Wird das Los jedoch in Spanien erworben, muss der Gewinn auch vor Ort eingelöst werden. Drei Monate nach der Ziehung verfällt der Gewinn.