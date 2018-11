Der beleuchtete Weihnachtsmarkt in Essen.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die Kirchen stören sich an den mancherorts besonders frühen Weihnachtsmärkten. Weihnachten sei nicht irgendeine kulturelle Lichtfeier am Jahresende, "sondern das Fest der Geburt Jesu", sagte Ulrich Lota vom Bistum Essen. Auch Andreas Duderstedt von der Evangelischen Kirche von Westfalen warnte, dass die Adventszeit das Besondere verliere, wenn sie ausgeweitet werde.



In vielen Städten eröffnen die Märkte erst nach Totensonntag. In Essen etwa öffneten die Buden aber bereits am 16. November.