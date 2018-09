Der Breitscheidplatz bleibt während der Gedenkfeier geschlossen. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Berlin gedenkt der Opfer des Terror-Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt vor einem Jahr. Angehörige der zwölf Todesopfer sowie Verletzte werden an der Gedächtniskirche ein Mahnmal enthüllen. In den Treppenstufen vor der Kirche sollen zudem die Namen der Toten die Erinnerung wachhalten.



Am 19. Dezember 2016 hatte der Attentäter Anis Amri 12 Menschen getötet. Dutzende Menschen wurden verletzt. Amri wurde wenige Tage später auf der Flucht in Mailand von italienischen Polizisten erschossen.