Laut Polizei sei es möglich, dass es noch weitere Pakete gibt.

Quelle: Christian Pörschmann/dpa-Zentralbild/dpa

Am Weihnachtsmarkt von Potsdam hat die Polizei am Freitag ein verdächtiges Paket unschädlich gemacht. Es wurde in eine Apotheke nahe der Buden geliefert. Im Paket befanden sich laut Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) Hunderte kleine Nägel und ein sogenannter Polenböller.



Es deute einiges darauf hin, dass das Paket aber nicht explosionsfähig war, weil kein Zünder gefunden worden sei, sagte er. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.