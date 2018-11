Der Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt wurde geräumt.

Quelle: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

Nahe einem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Potsdam ist am Freitag ein Paket gefunden worden, das vermutlich einen Spreng- oder Brandsatz enthält. Der betroffene Bereich - darunter der Weihnachtsmarkt und zahlreiche Geschäfte - wurde laut Polizei geräumt.



Spezialkräfte entschärften den verdächtigen Gegenstand kontrolliert. Das Paket war am Nachmittag vor einer Apotheke abgestellt worden. Im Inneren sollen sich Nägel und Kabel befinden.