Kardinal Reinhard Marx in München.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild vom 02.10.2019

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ruft an Weihnachten zu mehr Gemeinschaft, Dankbarkeit und "zum Einsatz für ein besseres Miteinander und für die Zukunft dieses Planeten" auf.



Wenn alle Gläubigen sich auf den Weg Jesu' einließen, "wird die Welt insgesamt in eine Richtung bewegt, die auf das Heil aller Menschen und der ganzen Schöpfung ausgerichtet ist", sagt Kardinal Reinhard Marx, der auch Erzbischof von München und Freising ist, in der vorab verbreiteten Weihnachtspredigt an Heiligabend.