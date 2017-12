Mit enteignetem Gewerkschaftsvermögen trieben die Nazis den Aufbau des Volkswagenwerks in Wolfsburg als eines ihrer zentralen Projekte voran. Nach dem Krieg drohte VW das Aus, doch am Ende entschieden die Alliierten, dass der Autobauer zum Wohle Deutschlands erhalten bleiben sollte. Sie legten den Konzern in die öffentliche Hand - VW sollte auf Jahrzehnte Jobs und Wohlstand bringen.