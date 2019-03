Ein Kind im Kriegsland Syrien. Archivbild

Quelle: Gabriel Chaim/AP/dpa

Deutschland will seine humanitäre Hilfe für Opfer des Syrien-Konflikts aufstocken. "Wir werden unsere Zusage der letzten Jahre noch einmal erhöhen auf 1,44 Milliarden Euro", erklärte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Rande einer Hilfskonferenz für Syrien.



"Ganz besonders wichtig ist uns die Situation der Kinder", sagte er. "2018 war das schlimmste Jahr in Bezug auf Kinder - Tausende von Toten." Jeder zweite Flüchtling in und um das Bürgerkriegsland herum sei minderjährig.