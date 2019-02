Vor 100 Jahren, am 6. Februar 1919, tritt die Nationalversammlung zum ersten Mal zusammen - nicht im Reichstag, sondern im Deutschen Nationaltheater in Weimar. Tagungsort ist nicht Berlin, weil dort Unruhen die Unabhängigkeit und Sicherheit der Abgeordneten gefährden. Der Schauplatz Weimar soll aber auch ein Signal setzen: Nach dem Militarismus der Kaiserzeit orientiert sich Deutschland wieder an den Humanitätsidealen der Weimarer Klassik, am menschenfreundlichen Geist von Goethe und Schiller. Damit rückt die Stadt an der Ilm für vier Monate in den Mittelpunkt der nationalen und internationalen Aufmerksamkeit.