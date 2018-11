An diesem Tag also konkurrierten Teile der Linken wieder miteinander, tatsächlich aber standen MSPD und USPD kurz davor, gemeinsame Sache zu machen. Denn schon am 10. November 1918 übernahm der "Rat der Volksbeauftragen" die Regierung in Deutschland. Der war eine Koalition aus MSPD und USPD. Liebknecht jedoch war nicht dabei, obwohl der MSPD-Chef Friedrich Ebert und auch Scheidemann nichts dagegen gehabt hätten. Liebknecht gründete den Spartakusbund, aus dem dann die KPD hervorging. Er wollte eine sozialistische Räterepublik.