Auch Thomas Eichert setzt auf Weinanbau im urbanen Raum. Er zieht an 30 Standorten in Köln Wein an Häuserwänden hoch - mit jeweils 50 Prozent Erntebeteiligung. Etwa 300 Liter hat Eichert so im vergangenen Jahr erzeugt. Aber auch er darf den Wein bisher nicht mit Gewinn abgeben. Ein bisschen Geld verdient er indirekt damit. "Ich verkaufe die Geschichten", erklärt der 55-Jährige. Auf Führungen entlang der Reben-Wände erklärt er Touristen und Interessierten die Weintradition der Rheinmetropole. Allerdings hofft Eichert, einen kleinen Hügel zum offiziellen Weinberg umwandeln zu dürfen.