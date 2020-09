Hamburg: Marcus Weinberg (CDU) spricht während einer Wahlparty auf der Bühne.

Quelle: DPA

Der CDU-Spitzenkandidat in Hamburg, Marcus Weinberg, hat die Ergebnisse der Wahl auf Zusammenhänge mit dem Geschehen in Thüringen und dessen Folgewirkungen zurückgeführt. "Hier haben mehrere Faktoren gewirkt, unter anderem Thüringen", sagte er im ZDF. "Der Orkan aus Thüringen war zu stark für uns."



Nach der Hochrechnung von 20.08 Uhr kommt die CDU auf 11,2 Prozent der Stimmen. "Trotz eines kreativen und engagierten Wahlkampfs wurden die eigenen Wahlziele klar verfehlt", so Weinberg.