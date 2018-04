Im Süden von Rheinland-Pfalz wird am meisten Wein getrunken. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Bürger im Süden von Rheinland-Pfalz trinken bundesweit am meisten Wein. Mit jährlich rund neun Litern pro Person wird in der Region - in der auch die beiden größten Weinanbaugebiete Deutschlands liegen - mehr als doppelt so viel Wein konsumiert wie in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das ist das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen.



Auch Schleswig-Holstein ist mit 7,5 Litern pro Person ganz gut dabei - obwohl so hoch im Norden fast keine Reben wachsen.