Weinanbau in Frankreich.Symbolbild

Quelle: Caroline Blumberg/EPA/dpa

Frankreich rechnet aufgrund der Hitzewelle in diesem Jahr mit einer deutlich niedrigeren Weinernte. Im Vergleich zum Vorjahr befürchtet das Landwirtschaftsministerium in Paris einen Rückgang der Produktion von bis zu 13 Prozent.



Von der Hitzewelle im Juni waren vor allem Winzer im Süden des Landes betroffen, während Regionen im Westen, darunter Bordeaux, auch mit Hagel zu kämpfen hatten. Die produzierte Weinmenge könnte daher auf ein Fünf-Jahres-Tief sinken, so das Ministerium.