Burke hatte Weinstein bei Gericht am Dienstag kritisiert, weil dieser wiederholt auf seinem Handy getippt hatte. "Ist das wirklich die Art und Weise wie Sie für den Rest Ihres Lebens im Gefängnis landen wollen, weil sie entgegen der Regeln eine SMS verschickt haben?", hatte Burke Weinstein gefragt. In dieser Aussage sei eine "Feindseligkeit" gegenüber Weinstein zu erkennen, die Unbefangenheit des Richters müsse in Frage gestellt werden, hieß es im Brief der Verteidigung.