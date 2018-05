Was werden die Leute zu ihnen sagen? Sie lieben ihren Vater. Georgina Chapman

Sie habe damals mehrere Kilo abgenommen und sich lange nicht vor die Tür getraut. "Ich will nicht als Opfer gesehen werden, denn das bin ich nicht. Ich bin eine Frau in einer beschissenen Situation, aber damit bin ich nicht alleine." Chapman und Weinstein sind seit 2007 verheiratet und haben zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren. "Was werden die Leute zu ihnen sagen? Sie lieben ihren Vater", sagte die 42-Jährige und brach dabei der Reporterin zufolge in Tränen aus. Heute erlebe sie Momente der Wut, der Konfusion und der Fassungslosigkeit.