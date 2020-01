Just parallel zum ersten Prozesstag kam heraus, dass sich Weinstein in einem weiteren Strafprozess in Kalifornien vor Gericht verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte am Montag mit, dass in zwei Fällen Anklage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erhoben wurde. Die Vorwürfe stammen von zwei nicht namentlich genannten Frauen. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurden sie im Jahr 2013 in Hotels in Beverly Hills Opfer von Weinsteins Übergriffen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 28 Jahre Haft.