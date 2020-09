Harvey Weinstein kommt zum Prozess

Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

Sechs Wochen nach Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein (67) hat sich die Jury zur Beratung zurückgezogen. Richter James Burke wies die zwölf Geschworenen in New York an, über Schuld oder Unschuld zu entscheiden.



Die Beratungen können sich über Wochen hinziehen. Die Jury muss zu einer einstimmigen Entscheidung in drei Anklagepunkten kommen: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Angriff. Bei einer Verurteilung droht Weinstein lebenslang.