Prozess gegen Harvey Weinstein

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Im Prozess gegen den Ex-Filmmogul Harvey Weinstein (67) wegen Sexualverbrechen ist der Weg für die Auftaktplädoyers frei. Das Gericht in Manhattan berief acht weitere Bürger aus New York als Geschworene - damit ist die Jury aus zwölf Juroren und drei Ersatzleuten komplett. Sie besteht aus sieben Männern und fünf Frauen, dazu kommen zwei Frauen und ein Mann als Ersatz.



Der Prozess gegen Weinstein hatte am 6. Januar begonnen. Jetzt soll es am Mittwoch erstmals um konkrete Inhalte gehen.