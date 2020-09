Harvey Weinstein auf dem Weg zum Prozess

Quelle: John Minchillo/AP/dpa

Im Vergewaltigungsprozess gegen den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein zeichnet sich eine schwierige Urteilsfindung ab. Am vierten Tag der Beratungen fragte die Jury nach, was passieren würde, wenn sie sich nicht in allen Punkten auf ein Urteil einigen könnten.



Richter James Burke antwortete, dass das Gericht keine teilweisen Entscheidungen akzeptiere. Falls die Jury zu keiner einstimmigen Entscheidung kommen würde, droht der Prozess zu platzen und müsste neu aufgerollt werden.