US-Model Gigi Hadid im Museum of Modern Art. Archivbild

Quelle: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Das US-Model Gigi Hadid (24) könnte möglicherweise Jurorin im Prozess wegen sexueller Übergriffe gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein werden. Hadid war in New York unter den zufällig ausgewählten potenziellen Juroren für den Prozess, wie US-Medien berichteten.



Bei der Befragung gab sie an, dass sie sowohl Weinstein als auch die Schauspielerin und mögliche Zeugin Salma Hayek persönlich kenne. "Ich denke aber, dass ich trotzdem offen an die Fakten herangehen könnte", sagte Hadid.