Harvey Weinstein wird beim Verlassen der Polizeibehörde in Manhattan in Handschellen abgeführt. Quelle: reuters

Begleitet von Anwälten hatte sich der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein am frühen Freitagmorgen der Polizei in New Yorker Stadtteil Manhattan gestellt. Dort wurde er festgenommen und wegen einem Fall von Vergewaltigung und einem Fall von erzwungenem Oralsex angeklagt, wie ein Sprecher der New Yorker Polizei mitteilte. Danach verließ er die Polizeiwache in Handschellen; nun soll er vor Gericht erscheinen.