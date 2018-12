Alba wird ausgewildert.

Quelle: -/BOSF - Indrayana/AP/dpa

Der vermutlich einzige weiße Orang-Utan der Welt darf zurück in die Freiheit. Das etwa sieben Jahre alte Weibchen Alba soll diese Woche in den Dschungel der Insel Borneo ausgewildert werden, erklärten die indonesische Regierung und die Tierschutzorganisation BOS.



Das extrem seltene Tier mit weißem Fell und blauen Augen war im April 2017 auf Borneo in einem abgelegenen Dorf entdeckt worden, verwahrlost und eingesperrt in einen winzigen Holzkäfig. Danach wurde die Affendame aufpäppelt.