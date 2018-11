Weißes Haus erlässt Regeln für Pressekonferenzen. Archivbild

Die US-Regierung wird die Akkreditierung des CNN-Reporters Jim Acosta nun doch vollständig wiederherstellen. Er erhalte wieder Zugang zum Weißen Haus, teilte Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders dem Journalisten schriftlich mit. Allerdings müsse sich Acosta an bestimmte Regeln halten.



Das Weiße Haus hatte Acosta ausgesperrt, nachdem dieser in einer Pressekonferenz heftig mit Präsident Donald Trump aneinandergeraten war. Sanders begründete dies zunächst damit, Acosta sei gegenüber einer Praktikantin handgreiflich geworden, die ihm das Mikrofon abnehmen wollte. CNN wies das zurück und erreichte am Freitag eine einstweilige Verfügung des Bundesrichters Timothy Kelly, der entschied, die Akkreditierung wieder in Kraft zu setzen. Acosta sei "irreparabler Schaden" entstanden, erklärte er. Das Argument der Regierung, CNN könne doch einfach einen anderen Reporter schicken, wies er zurück.