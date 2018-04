Tom Bossert verlässt das Weiße Haus. Archivbild Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Der Heimatschutzberater von US-Präsident Donald Trump, Tom Bossert, verlässt das Weiße Haus. Das teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders mit. Trump sei Bossert dankbar für dessen Arbeit, hieß es in der Stellungnahme.



Daraus ging nicht hervor, ob der Berater auf eigenen Wunsch geht oder entlassen wurde. Der Sender CNN und die "Washington Post" berichteten, Bossert sei von seinem Posten zurückgetreten. In den vergangenen Wochen kam es in Trumps Regierung zu mehreren Entlassungen und Rücktritten.