Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Die US-Regierung hält die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump für einen der größten Reformprozesse im Welthandel. "Das Welthandelssystem ist kaputt", sagte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow kurz vor Beginn des G-7-Treffens in Kanada. Die USA versuchten, es zu reparieren. Es gebe Länder, die sich nicht an die Regeln hielten.



"Gebt nicht Trump die Schuld. Gebt den Ländern die Schuld, die aus dem System ausgebrochen sind", sagte Kudlow. Das G7-Treffen beginnt an diesem Freitag.