Außenminister Heiko Maas war zu seinem Antrittsbesuch in Israel. Quelle: Kobi Gideon/Israeli Government Press Office/dpa

Trotz zahlreicher Streitthemen hat Außenminister Heiko Maas (SPD) bei seinem Antrittsbesuch in Israel Deutschlands Solidarität zugesichert. "Der Platz Deutschlands wird bei all diesen Fragen immer an der Seite Israels sein", sagte er bei einem Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.



Gerade beim Atomabkommen mit Iran stimme man zwar in den Zielvorstellungen fast überall überein. Es gebe aber Unterschiede auf dem Weg zu den Zielen. Auch die Zwei-Staaten-Lösung sei ein Konfliktpunkt.