Quelle: AP

Bei den Protesten am Freitag hielt sich die Polizei zurück. Ein hochrangiger Polizeisprecher sagte, die Polizei werde ein Verhandlungsteam zu den Demonstranten schicken. Bei einer Demonstration am Mittwoch vor einer Woche setzte die Polizei neben Tränengas und Pfefferspray auch Gummigeschosse ein, weshalb ihr übermäßige Gewalt vorgeworfen wird. Auch die Krankenhausbehörde von Hongkong steht in der Kritik, nachdem die Polizei auf die Daten von Patienten zugreifen konnte, die an den Protesten teilgenommen haben.