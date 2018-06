Eine elektronenmikroskopische Aufnahme von EHEC-Bakterien. Quelle: Manfred Rohde/HZI/HZI/dpa

In den USA sind mittlerweile fünf von 197 mit EHEC-Erregern infizierten Menschen gestorben. Insgesamt seien mittlerweile 35 Bundesstaaten vom Ausbruch betroffen. Das teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Todesfälle verzeichneten die Bundesstaaten Kalifornien, Arkansas, Minnesota und New York, hieß es.



Offenbar stammt der Erreger von einem Typ Römersalat aus der Region Yuma in Arizona. Der EHEC-Erreger kann blutige Durchfälle auslösen und in schweren Fällen zu Nierenversagen führen.