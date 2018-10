Die Zukunft von Glyphosat in Europa ist weiter offen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Zukunft des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in Europa ist weiter offen. Bei einer Abstimmung im zuständigen Expertengremium der 28 EU-Länder in Brüssel gab es demnach nicht die nötige Mehrheit für eine Verlängerung der Lizenz. Diese läuft Mitte Dezember aus. Die EU-Kommission hatte eine Verlängerung um fünf Jahre vorgeschlagen.



An Glyphosat gibt es viel Kritik. Das Herbizid gilt als sehr wirksam und wird massenhaft eingesetzt, steht aber im Verdacht, Krebs zu erregen.