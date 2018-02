Die Unzufriedenheit in der CDU über die vereinbarte Ressortverteilung in einer neuen Großen Koalition hält an. Hamburgs CDU-Chef Roland Heintze bedauert, dass das Bundesfinanzministerium von der CDU zur SPD wechseln soll. "Beim Zuschnitt der Ministerien hätte ich mir gewünscht, dass das Finanzministerium bei uns bleibt", sagte er. Am Ende handele es sich aber um einen Kompromiss.