Viele Beschäftigte veranlassen Weiterbildungen selbst. Symbolbild

Quelle: Britta Pedersen/zb/dpa

Um Schulungen und Weiterbildungen müssen sich viele Beschäftigte in Deutschland selbst kümmern. Mit 55 Prozent hat zwar gut jeder Zweite im vergangenen Jahr seine Qualifikation erweitert, wie das Beratungsunternehmen Gallup für eine Studie ermittelte. Gut vier von zehn gaben aber an, dass sie ihre Teilnahme selbst veranlasst hätten.



Viele Schulungen gingen am Bedarf der Beschäftigten vorbei, meint Studienautor Marco Nink. Arbeitgeber passten Angebote nicht an den einzelnen Beschäftigten an.