Weiterbildungen werden in Deutschland selten genutzt. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Weiterbildung so unterhaltsam wie Filme-Gucken bei "Netflix" - wenn es nach der CDU geht, soll das in Deutschland irgendwann so sein. Generalsekretär Paul Ziemiak stellte dazu ein von der Partei initiiertes Projekt vor. Auf einer Internetplattform sollen Fachleute aus der Wirtschaft oder Organisationen Wissen per Video-Lektion vermitteln.



Das Angebot soll nach den Plänen der CDU kostenlos für alle verfügbar sein. Denn: Zu viele Menschen im Land bildeten sich nicht weiter, sagte ein Mitarbeiter des Projekts.