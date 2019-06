Die Minister Heil und Karliczek wollen mit der "Nationalen Weiterbildungsstrategie" künftig "Antworten auf den digitalen Wandel finden und für Chancengleichheit für alle Menschen in der Arbeitswelt sorgen", so heißt es in ihrem Papier: "Wer sich für die Zukunft weiterbildet, sichert sich soziale und beruflichen Teilhabe." Die Digitalisierung soll auch für den Weiterbildungsprozess selbst genutzt werden. So sollen etwa Weiterbildungsangebote durch Algorithmen passgenau digital zu finden sein, oder künstliche Systeme die Motivation stärken, indem sie den Lernfortschritt überwachen.