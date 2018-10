Stark gesichert und streng bewacht: die US-amerikanische Grenze zu Mexiko. Quelle: Jason Hoekema/The Brownsville Herald/AP/dpa

Zur Abschreckung Tausender Migranten aus Mittelamerika schicken die USA mehr als 5.200 weitere Soldaten an ihre Grenze zu Mexiko. 800 Soldaten befänden sich derzeit auf dem Weg in diesen Einsatz, sagte US-General Terrence O'Shaughnessy im Pentagon.



Derweil haben wieder Hunderte Migranten aus Honduras auf dem Weg in die USA den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überquert. Männer, Frauen und Kinder überwanden den Fluss Rio Suchiate auf selbstgebauten Flößen, wie AFP-Journalisten berichteten.